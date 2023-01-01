Бесплатное минималистское приложение-планировщик на неделю, ориентированное на конфиденциальность. Ключевым моментом является не расстановка приоритетов в вашем расписании, а планирование своих приоритетов.

Веб-сайт: weektodo.me

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