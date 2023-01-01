Power Planner — это идеальный планировщик домашних заданий для учащихся, включающий онлайн-синхронизацию, расчет оценок, автоматические напоминания и многое другое! С помощью онлайн-аккаунта Power Planner вы можете быть в курсе домашних заданий и составлять расписание, где бы вы ни находились. Power Planner позволяет вам управлять семестрами, вводить классы с указанием расписания и местоположения комнат, добавлять задания и экзамены, получать автоматические напоминания о предстоящих домашних заданиях и многое другое. Также полностью поддерживается расчет оценок и среднего балла, что позволяет вам точно знать, какой у вас средний балл за несколько семестров. Платная версия (однократная покупка) открывает возможность добавлять более пяти оценок за класс, использовать несколько семестров и многое другое. Его можно приобрести посредством покупки в приложении, а купив Power Planner один раз, вы разблокируете его повсюду. Тем не менее, бесплатная версия по-прежнему полностью функциональна.

Веб-сайт: powerplanner.net

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