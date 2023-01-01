Большая работа содержит знания на всю жизнь. Операнд раскрывает силу ваших знаний, позволяя вам говорить с ним. Загружайте свои файлы, добавляйте ссылки и подключайтесь к любимым приложениям; затем задавайте вопросы и получайте ответы.

Веб-сайт: operand.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Operand AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.