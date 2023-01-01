WebCatalog
MagicChat AI

MagicChat AI

secondbrain.fyi

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MagicChat AI в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

просто задокументируйте один раз, и пусть искусственный интеллект даст персонализированные ответы на запросы ваших клиентов за считанные секунды. Вам когда-нибудь хотелось, чтобы ваш веб-сайт мог ответить? Ну, теперь это возможно! Познакомьтесь с SecondBrain.fyi, вашим помощником в чат-боте с искусственным интеллектом. он может ответить на все эти повторяющиеся вопросы, поэтому вам не придется это делать.

Веб-сайт: magicchat.ai

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