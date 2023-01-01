WebCatalog
FutureMe

FutureMe

futureme.org

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для FutureMe в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Дорогой FutureMe... Вам когда-нибудь хотелось написать письмо самому себе в будущем? Теперь вы можете! Проверьте свой прогресс в достижении этих больших жизненных целей через год. Отправьте себе потрясающую воодушевляющую речь… через 1, 5 или 10 лет. Или напомните себе, откуда вы родом и насколько важны эти корни, в свой следующий день рождения. Приложение FutureMe позволяет вам писать, планировать и отправлять письма себе, друзьям и членам семьи в будущем — и быть уверенным, что они будут доставлены вовремя!

Веб-сайт: futureme.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением FutureMe, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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