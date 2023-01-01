Дорогой FutureMe... Вам когда-нибудь хотелось написать письмо самому себе в будущем? Теперь вы можете! Проверьте свой прогресс в достижении этих больших жизненных целей через год. Отправьте себе потрясающую воодушевляющую речь… через 1, 5 или 10 лет. Или напомните себе, откуда вы родом и насколько важны эти корни, в свой следующий день рождения. Приложение FutureMe позволяет вам писать, планировать и отправлять письма себе, друзьям и членам семьи в будущем — и быть уверенным, что они будут доставлены вовремя!

Веб-сайт: futureme.org

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