WebCatalog
Humata

Humata

app.humata.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Humata в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Humata — это что-то вроде GPT для ваших файлов. Спросите ИИ о ваших данных. Задавайте вопросы о ваших данных и мгновенно получайте ответы с помощью искусственного интеллекта. Изучайте, обобщайте, синтезируйте и извлекайте ценные данные из файлов в 100 раз быстрее.

Веб-сайт: humata.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Humata, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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