WebCatalog
DeskSense

DeskSense

desksense.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для DeskSense в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Хотите получить ответы быстрее, чем гепард, гоняющийся за газелью? Спросите DeskSense! С нашим расширением Chrome на базе искусственного интеллекта вы получите ответы быстрее, чем гоночный автомобиль на ракетном топливе. И лучшая часть? Вы можете СОХРАНИТЬ свои ответы, как ценные коллекционные карточки, в нашем облачном хранилище и ПОДЕЛИТЬСЯ ими со своими друзьями с помощью нашего веб-приложения.

Веб-сайт: desksense.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DeskSense, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Avanty

Avanty

avanty.app

Answers.com

Answers.com

answers.com

Jeeves AI

Jeeves AI

jeeves.ai

Wakelet

Wakelet

wakelet.com

ASKfm

ASKfm

ask.fm

Chatspell

Chatspell

chatspell.co

Loom

Loom

loom.com

Humata

Humata

humata.ai

JioCloud

JioCloud

jiocloud.com

Unriddle

Unriddle

unriddle.ai

Dojo for Business

Dojo for Business

dojo.tech

Hireflix

Hireflix

hireflix.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности