WebCatalog
Jeeves AI

Jeeves AI

jeeves.ai

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Спросите Дживса о чем угодно. Экономьте время с помощью своего идеального чат-бота с искусственным интеллектом на базе GPT3 и GPT4 от OpenAI. Легко создавайте потрясающие тексты и ответы. Попрощайтесь с писательским кризисом.

Веб-сайт: jeeves.ai

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