Ваш умный второй пилот для Metabase. Avanty — это расширение Chrome на базе искусственного интеллекта, которое поддерживает аналитиков данных в их работе в Metabase. Экономьте время на создании, редактировании и понимании SQL.

Веб-сайт: avanty.app

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