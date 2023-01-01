Быстрый помощник в стиле ChatGPT для вашего Mac. Персонализировано для вас и вашей работы. Ваш личный интеллектуальный искусственный интеллект — всегда в одной секунде! Embra может извлекать контекстные данные из Chrome и других приложений, чтобы ускорить и раскрыть творческий потенциал в вопросах и ответах, мозговом штурме, письме, чтении и кодировании.

Веб-сайт: embra.app

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