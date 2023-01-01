WebCatalog
Kanshudo

Kanshudo

kanshudo.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Kanshudo в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ваш персональный, всегда на связи и умный репетитор японского языка. - Проверенные стратегии обучения. - Уроки, карточки, задачи, игры, чтения. - Кана, кандзи, грамматика и словарный запас. - Интеллектуальные рекомендации по обучению для всех уровней. - Эффективно, быстро и весело.

Веб-сайт: kanshudo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kanshudo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Grammar.com

Grammar.com

grammar.com

VocabEnricher

VocabEnricher

vocabenricher.com

Polly Lingual

Polly Lingual

pollylingu.al

BBC Learning English

BBC Learning English

bbc.co.uk

Stadai

Stadai

stadai.com

Engvid

Engvid

engvid.com

WaniKani

WaniKani

wanikani.com

Drops

Drops

app.languagedrops.com

Mirinae

Mirinae

mirinae.io

Memrise

Memrise

memrise.com

Kitsun

Kitsun

kitsun.io

LyricsTraining

LyricsTraining

lyricstraining.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности