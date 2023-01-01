Ваш персональный, всегда на связи и умный репетитор японского языка. - Проверенные стратегии обучения. - Уроки, карточки, задачи, игры, чтения. - Кана, кандзи, грамматика и словарный запас. - Интеллектуальные рекомендации по обучению для всех уровней. - Эффективно, быстро и весело.

Веб-сайт: kanshudo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kanshudo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.