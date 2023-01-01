Kitsun
kitsun.io
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Kitsun в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: kitsun.io
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kitsun, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
InVintory
app.invintorywines.com
AlgoExpert
algoexpert.io
Shipmondo
app.shipmondo.com
MedSchoolCoach
medschoolcoach.com
Kanshudo
kanshudo.com
Travelpayouts
app.travelpayouts.com
Stadai
stadai.com
Pomozzo
pomozzo.com
Cram
cram.com
Up Learn
web.uplearn.co.uk
Trinkerr
web.trinkerr.com
The Coaching Manual
app.thecoachingmanual.com