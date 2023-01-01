WebCatalog
Aimchess

Aimchess

aimchess.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Изучите шахматы по-своему. Aimchess помогает таким шахматистам, как вы, быстрее совершенствоваться, сочетая уникальную аналитику с персонализированными уроками (созданными на основе ваших игр!), чтобы сделать тренировки увлекательными и легкими. Улучшите свои шахматы с помощью анализа нового уровня и целенаправленных тренировок. Попрощайтесь с такими вопросами, как «Почему я проигрываю?» или «Над чем мне следует работать?» Позвольте нам провести вас через следующий этап вашего пути к совершенствованию шахмат! Благодаря нашему специальному набору инструментов детального анализа, которые можно подключить к любой из ваших любимых шахматных онлайн-платформ, таких как Chess.com, Chess24 или Lichess, мы можем разработать уникальный персонализированный план обучения и целевые варианты обучения на основе ваших собственных игр. С Aimchess вы можете прогрессировать в шахматах быстрее, чем когда-либо.

Веб-сайт: aimchess.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Aimchess, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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