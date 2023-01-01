Изучите шахматы по-своему. Aimchess помогает таким шахматистам, как вы, быстрее совершенствоваться, сочетая уникальную аналитику с персонализированными уроками (созданными на основе ваших игр!), чтобы сделать тренировки увлекательными и легкими. Улучшите свои шахматы с помощью анализа нового уровня и целенаправленных тренировок. Попрощайтесь с такими вопросами, как «Почему я проигрываю?» или «Над чем мне следует работать?» Позвольте нам провести вас через следующий этап вашего пути к совершенствованию шахмат! Благодаря нашему специальному набору инструментов детального анализа, которые можно подключить к любой из ваших любимых шахматных онлайн-платформ, таких как Chess.com, Chess24 или Lichess, мы можем разработать уникальный персонализированный план обучения и целевые варианты обучения на основе ваших собственных игр. С Aimchess вы можете прогрессировать в шахматах быстрее, чем когда-либо.

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