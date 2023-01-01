Любой менеджер проекта: Я продолжаю тратить слишком много времени на определение статуса и планирование. Мне нужно делать больше инновационных вещей. Agile-стартапы: мне бы очень хотелось следовать Agile, но культура моей компании не связана с ценностями Agile. Последователь Agile: я увлечен Agile, но, похоже, не могу найти подходящий инструмент, охватывающий все аспекты Agile. Все любители Agile: Практиковать Agile довольно дорого!!!

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