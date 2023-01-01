«Возможность создания высокопроизводительных распределенных Agile Scrum-команд». - Agilibo сочетает в себе Scrum Framework от Scrum.org, Agile и DevOps для создания уникального мобильного и веб-приложения, которое поможет распределенным Agile-командам следовать Scrum и DevOps и жить с радостью.

Веб-сайт: agilibo.info

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