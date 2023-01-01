WebCatalog
iceScrum

iceScrum

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Веб-сайт: icescrum.com

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IceScrum, ваше профессиональное программное обеспечение для управления проектами Scrum и Agile с открытым исходным кодом.

Веб-сайт: icescrum.com

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