Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

OpenStack — это проект программного обеспечения инфраструктуры облачных вычислений с открытым исходным кодом, который входит в тройку наиболее активных проектов с открытым исходным кодом в мире.

Веб-сайт: openstack.org

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