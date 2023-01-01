ProjeQtOr — это программное обеспечение для управления проектами с открытым исходным кодом, объединяющее в одном инструменте все функции, необходимые для организации ваших проектов. Он прост и удобен в использовании, охватывая при этом максимум функций управления проектами. Его особенностью, помимо полноты, является ориентация на качество. Это означает, что вы можете фиксировать все события в ваших проектах и ​​тем самым упростить соблюдение ведущих стандартов управления качеством, будь то ISO, CMMI, ITIL или других.

Веб-сайт: projeqtor.org

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