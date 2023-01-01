ZenTao — это программное обеспечение для управления проектами с открытым исходным кодом, разработанное EasyCorp. Его основными функциями являются управление продуктами, управление проектами, управление тестированием, управление документами, отслеживание ошибок, управление CI и т. д. Это профессиональное управление жизненным циклом приложений (ALM), охватывающее основной процесс разработки программного обеспечения.

Веб-сайт: zentao.pm

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