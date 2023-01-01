Leantime — это система управления проектами с открытым исходным кодом, предназначенная для тех, кто не является менеджером проекта. Управление работой настолько простое, что для его использования не требуется степень MBA.

Веб-сайт: leantime.io

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