wapm — менеджер пакетов для WebAssembly. Он был создан в 2019 году как проект с открытым исходным кодом, чтобы помочь разработчикам WebAssembly легко обмениваться упакованными модулями кода.

Веб-сайт: wapm.io

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