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Directus

Directus

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: directus.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Directus в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Усильте любой проект с помощью современной платформы данных с открытым исходным кодом. Directus, скачанный более 20 миллионов раз, является первой в мире платформой открытых данных, позволяющей мгновенно превратить любую базу данных SQL в API и красивое приложение без кода.

Веб-сайт: directus.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Directus, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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