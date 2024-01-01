Vizzly предлагает решение с низким кодом для создания информационных панелей, ориентированных на клиента, предлагая тот же уровень гибкости, что и процесс собственной разработки, с минимальными техническими накладными расходами. С Vizzly у вас есть возможность подключиться к любой базе данных SQL или API и легко встроить панель мониторинга в качестве компонента React или Vue. Поскольку продукт легко расширяется с помощью кода, вы будете иметь полный контроль над продуктом и пользовательским интерфейсом, который вы создаете.

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Веб-сайт: vizzly.co

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