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Vizzly

Vizzly

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: vizzly.co

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Vizzly предлагает решение с низким кодом для создания информационных панелей, ориентированных на клиента, предлагая тот же уровень гибкости, что и процесс собственной разработки, с минимальными техническими накладными расходами. С Vizzly у вас есть возможность подключиться к любой базе данных SQL или API и легко встроить панель мониторинга в качестве компонента React или Vue. Поскольку продукт легко расширяется с помощью кода, вы будете иметь полный контроль над продуктом и пользовательским интерфейсом, который вы создаете.

Категории:

Business
Встроенное программное обеспечение для бизнес-аналитики

Веб-сайт: vizzly.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Vizzly, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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