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Mercury — это простая в использовании платформа для обмена сообщениями и чата на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации взаимодействия с клиентами. Это позволяет компаниям обеспечивать эффективное обслуживание клиентов с измеримыми результатами в чате на веб-сайте, в WhatsApp и Facebook Messenger.
Используя диалоговый искусственный интеллект, чтобы снять бремя повторяющихся запросов на обслуживание с команд, работающих с клиентами, Mercury освобождает живых агентов, чтобы они могли сосредоточиться на более сложных сценариях использования. Интеграция без кода с поставщиками CRM, платформами электронной коммерции и инструментами дизайна разговоров позволяет легко подключиться к Mercury. Это дает нетехническим группам возможность создавать сложную автоматизацию обслуживания с минимальными накладными расходами на настройку и быстрым выходом на рынок, а также без почасовой оплаты для агентов поддержки в чате.
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