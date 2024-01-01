WebCatalog

Mercury

Mercury

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: mercury.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mercury в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Mercury — это простая в использовании платформа для обмена сообщениями и чата на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации взаимодействия с клиентами. Это позволяет компаниям обеспечивать эффективное обслуживание клиентов с измеримыми результатами в чате на веб-сайте, в WhatsApp и Facebook Messenger. Используя диалоговый искусственный интеллект, чтобы снять бремя повторяющихся запросов на обслуживание с команд, работающих с клиентами, Mercury освобождает живых агентов, чтобы они могли сосредоточиться на более сложных сценариях использования. Интеграция без кода с поставщиками CRM, платформами электронной коммерции и инструментами дизайна разговоров позволяет легко подключиться к Mercury. Это дает нетехническим группам возможность создавать сложную автоматизацию обслуживания с минимальными накладными расходами на настройку и быстрым выходом на рынок, а также без почасовой оплаты для агентов поддержки в чате.

Категории:

Business
Программное обеспечение интеллектуальных виртуальных помощников

Веб-сайт: mercury.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mercury, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Comm10

Comm10

comm100.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

cogram

cogram

cogram.com

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

MarketingBlocks

MarketingBlocks

marketingblocks.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Вам также может понравиться

JivoChat

JivoChat

jivochat.com

DigitalGenius

DigitalGenius

digitalgenius.com

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Lang.ai EU

Lang.ai EU

lang.ai

Lang.ai US

Lang.ai US

lang.ai

Gist

Gist

getgist.com

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Social Intents

Social Intents

socialintents.com

Provide Support

Provide Support

providesupport.com

Userlike

Userlike

userlike.com

Zowie

Zowie

getzowie.com

lphachat

lphachat

alphachat.ai

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.