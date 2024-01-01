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Cognigy

Cognigy

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Веб-сайт: cognigy.com

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Cognigy совершает революцию в сфере обслуживания клиентов, используя самые передовые технологии искусственного интеллекта на рынке. Его удостоенное наград решение Cognigy.AI позволяет компаниям предоставлять мгновенные, персонализированные услуги исключительного качества на любом языке и по любому каналу. Идеально сочетая генеративный и диалоговый ИИ для создания ИИ-агентов, Cognigy формирует будущее обслуживания клиентов, повышая удовлетворенность клиентов и поддерживая сотрудников в режиме реального времени. Cognigy.AI, созданная на основе ведущей в мире платформы диалогового ИИ, предлагает обслуживание клиентов нового поколения с помощью набора готовых решений, включая агентов голосового ИИ, агентов ИИ цифрового чата и второго пилота агента. Платформа, оснащенная десятками предварительно обученных навыков, безупречно работает с существующими корпоративными системами и учится у ваших агентов, давая им сверхспособности. Более 1000 брендов по всему миру доверяют Cognigy и ее обширной партнерской сети создание агентов по обслуживанию клиентов с использованием искусственного интеллекта для своего бизнеса. Впечатляющий портфель клиентов Cognigy по всему миру включает Bosch, Frontier Airlines, Lufthansa Group, Mercedes-Benz и Toyota.

Категории:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Веб-сайт: cognigy.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cognigy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Upsy Shopping

Upsy Shopping

upsyshopping.com

Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

supervity.ai

Neocom.ai

Neocom.ai

neocom.ai

DigitalGenius

DigitalGenius

digitalgenius.com

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Lufthansa

lufthansa.com

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