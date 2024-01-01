Cognigy совершает революцию в сфере обслуживания клиентов, используя самые передовые технологии искусственного интеллекта на рынке. Его удостоенное наград решение Cognigy.AI позволяет компаниям предоставлять мгновенные, персонализированные услуги исключительного качества на любом языке и по любому каналу. Идеально сочетая генеративный и диалоговый ИИ для создания ИИ-агентов, Cognigy формирует будущее обслуживания клиентов, повышая удовлетворенность клиентов и поддерживая сотрудников в режиме реального времени. Cognigy.AI, созданная на основе ведущей в мире платформы диалогового ИИ, предлагает обслуживание клиентов нового поколения с помощью набора готовых решений, включая агентов голосового ИИ, агентов ИИ цифрового чата и второго пилота агента. Платформа, оснащенная десятками предварительно обученных навыков, безупречно работает с существующими корпоративными системами и учится у ваших агентов, давая им сверхспособности. Более 1000 брендов по всему миру доверяют Cognigy и ее обширной партнерской сети создание агентов по обслуживанию клиентов с использованием искусственного интеллекта для своего бизнеса. Впечатляющий портфель клиентов Cognigy по всему миру включает Bosch, Frontier Airlines, Lufthansa Group, Mercedes-Benz и Toyota.

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Веб-сайт: cognigy.com

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