Человекоподобный универсальный помощник по маркетингу с искусственным интеллектом, который создает целевые страницы, рекламные видеоролики, рекламу, маркетинговые тексты, графику, электронные письма, озвучку, сообщения в блогах, изображения и многое другое.

Веб-сайт: marketingblocks.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MarketingBlocks, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.