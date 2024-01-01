WebCatalog

Ultimate

Ultimate

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Веб-сайт: ultimate.ai

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Ultimate — это ведущая в мире платформа автоматизации поддержки клиентов, которая помогает компаниям масштабировать обслуживание клиентов с помощью диалогового и генеративного искусственного интеллекта. Будучи неизменным лидером на платформе обзора G2, наши передовые технологии и клиентоориентированная поддержка обеспечивают автоматизированное общение по всем каналам текстовой связи. Благодаря искусственному интеллекту, созданному и исследованному собственными силами, а также экспертной команде из 150 сотрудников, Ultimate включает в свою глобальную клиентскую базу игроков от DeepL до Deezer и от Zendesk до Zalando. Такие компании могут рассчитывать на достижение уровня автоматизации 60% в чате, электронной почте, обмене сообщениями и т. д. — на 109 языках, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В дополнение к нашему опыту измеримой рентабельности инвестиций и экономии средств для бизнеса, наш только что выпущенный продукт UltimateGPT использует ту же технологию генеративного искусственного интеллекта, что и ChatGPT, для обеспечения точной автоматизации поддержки за считанные минуты.

Категории:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Веб-сайт: ultimate.ai

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Haptik

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yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Upsy Shopping

Upsy Shopping

upsyshopping.com

Gladly

Gladly

gladly.com

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