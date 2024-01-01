CBOT — ведущая компания в области диалогового искусственного интеллекта, предоставляющая решения корпоративного уровня в области диалогового искусственного интеллекта и генеративного искусственного интеллекта. Мы специализируемся на улучшении качества обслуживания клиентов в секторах финансовых услуг, электронной коммерции, телекоммуникаций и обслуживания клиентов с помощью чат-ботов на базе искусственного интеллекта, помогая предприятиям достичь своих целей по повышению лояльности клиентов и увеличению доходов.

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Веб-сайт: cbot.ai

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