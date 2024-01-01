WebCatalog

CBOT

CBOT

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: cbot.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CBOT в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

CBOT — ведущая компания в области диалогового искусственного интеллекта, предоставляющая решения корпоративного уровня в области диалогового искусственного интеллекта и генеративного искусственного интеллекта. Мы специализируемся на улучшении качества обслуживания клиентов в секторах финансовых услуг, электронной коммерции, телекоммуникаций и обслуживания клиентов с помощью чат-ботов на базе искусственного интеллекта, помогая предприятиям достичь своих целей по повышению лояльности клиентов и увеличению доходов.

Категории:

Business
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: cbot.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CBOT, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Qualified

Qualified

qualified.com

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Engati

Engati

engati.com

Вам также может понравиться

Mailtinni

Mailtinni

mailtinni.com

Attentive

Attentive

attentivemobile.com

Attention

Attention

attention.tech

Pinnacle Teleservices

Pinnacle Teleservices

pinnacle.in

Botpress

Botpress

botpress.com

BIK

BIK

bik.ai

Segmentify

Segmentify

segmentify.com

Conversica

Conversica

conversica.com

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

EZ Texting

EZ Texting

eztexting.com

Trustline

Trustline

trustline.in

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.