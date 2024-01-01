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Moveo.AI

Moveo.AI

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Веб-сайт: moveo.ai

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Moveo.AI is what conversational AI was meant to be… Our enterprise-grade platform, driven by generative AI and proprietary Large Language Models (LLMs), revolutionizes customer experiences through self-improving conversational AI agents. Our mission is to demystify AI, making it accessible and simple to use, empowering enterprises to leverage their data, scale their operations and elevate customer experiences. Collaborating with enterprises globally, such as Viva, Kaizen Gaming, Edenred, and Allianz, Moveo.AI has established a solid presence in the USA, Greece, and Brazil. With a global reach spanning over 20 languages, our platform currently caters to a user base exceeding 2 million monthly active users.

Категории:

Business
Программное обеспечение интеллектуальных виртуальных помощников

Веб-сайт: moveo.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Moveo.AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Comm10

Comm10

comm100.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

cogram

cogram

cogram.com

MarketingBlocks

MarketingBlocks

marketingblocks.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

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Clickatell

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Upsy Shopping

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Humley Studio

Humley Studio

humleyai.com

Drift

Drift

drift.com

Cuber

Cuber

cuber.ai

Userbot

Userbot

userbot.ai

Curious Thing

Curious Thing

curiousthing.io

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