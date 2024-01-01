Hyro соединяет мир, проводя тысячи разговоров с помощью искусственного интеллекта одновременно. Как компания в области адаптивных коммуникаций №1, мы превращаем сложные данные в простой диалог с помощью автоматизации естественного языка и компьютерной лингвистики. Предприятия в США, в том числе Baptist Health, Mercy Health и Rent.com, доверяют Hyro замену своих жестких, основанных на намерениях чат-ботов и систем IVR на адаптивные диалоговые возможности, которые будут простыми, быстрыми и масштабируемыми. Наше видение состоит в том, чтобы автоматизировать цифровое взаимодействие в любой диалоговой обстановке, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы компании могли легко общаться, повышать конверсию и попутно собирать полезную информацию о клиентах.

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Веб-сайт: hyro.ai

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