Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Ideta в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Ideta предлагает платформу без кода, которая позволяет компаниям легко создавать диалоговых помощников на многочисленных каналах связи, таких как веб-страницы, социальные сети, приложения для обмена мгновенными сообщениями и многое другое, через API. Решение делает создание чат-ботов и использование ИИ доступным для всех.
УСЛУГИ IDEATA
* Платформа для создания чат-ботов без кода.
* Инструмент управления сообществом.
* К вашим услугам команда для создания ваших разговорных помощников.
* 5-дневный обучающий курс по разговорным темам и созданию своего первого бота.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ IDEATA
Платформа Ideta — единственная платформа для совместной работы, мульти-NLP, масштабируемая, SaaS (или локальная), которая позволяет создавать персонализированные, связанные, многоканальные и доступные чат-боты.
ОТЗЫВЫ IDEATA
* Крупные клиенты, такие как Бизнес-школа ESCP, Alinéa, Biogroupe, Rennes Métropole, Orange Océan, BIC, Brandt group…
* МСП, которым необходимо адаптировать и автоматизировать свои услуги в диалоговой форме
По данным Salesforce и Gartner, 77% потребителей считают, что чат-боты изменят их ожидания от бизнеса в ближайшие 5 лет, а 50% предприятий будут тратить больше на чат-ботов, чем на разработку мобильных приложений в 2021 году.
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