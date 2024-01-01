Ideta предлагает платформу без кода, которая позволяет компаниям легко создавать диалоговых помощников на многочисленных каналах связи, таких как веб-страницы, социальные сети, приложения для обмена мгновенными сообщениями и многое другое, через API. Решение делает создание чат-ботов и использование ИИ доступным для всех. УСЛУГИ IDEATA * Платформа для создания чат-ботов без кода. * Инструмент управления сообществом. * К вашим услугам команда для создания ваших разговорных помощников. * 5-дневный обучающий курс по разговорным темам и созданию своего первого бота. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ IDEATA Платформа Ideta — единственная платформа для совместной работы, мульти-NLP, масштабируемая, SaaS (или локальная), которая позволяет создавать персонализированные, связанные, многоканальные и доступные чат-боты. ОТЗЫВЫ IDEATA * Крупные клиенты, такие как Бизнес-школа ESCP, Alinéa, Biogroupe, Rennes Métropole, Orange Océan, BIC, Brandt group… * МСП, которым необходимо адаптировать и автоматизировать свои услуги в диалоговой форме По данным Salesforce и Gartner, 77% потребителей считают, что чат-боты изменят их ожидания от бизнеса в ближайшие 5 лет, а 50% предприятий будут тратить больше на чат-ботов, чем на разработку мобильных приложений в 2021 году.

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Веб-сайт: ideta.io

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