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WebCatalog

Aimylogic

Aimylogic

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: aimylogic.com

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A simple visual AI-powered bot builder Aimylogic is a platform for natural language communication for SMBs, whereby over 60.000 users have created thousands of skills for voice assistants and chatbots at the touch of a button. Even non-developers can create a skill or a smart bot using Aimylogic.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: aimylogic.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Aimylogic, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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