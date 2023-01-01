Ai Sofiya — это суперинструмент искусственного интеллекта, который может создавать рекламные тексты и преобразовывать текст в речь онлайн. ПЛЮС Создавайте реалистичные голоса для любого текста за считанные секунды, используя более 840 реалистичных голосов на более чем 135 языках и диалектах.

Веб-сайт: aisofiya.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sofiya, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.