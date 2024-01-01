BotStacks — это полнофункциональная платформа диалогового искусственного интеллекта, которая предлагает набор инструментов для создания, развертывания и управления чат-ботами GenAI для различных приложений. Он предоставляет такие функции, как интерфейс перетаскивания для разработки рабочих процессов чат-бота, возможности обработки естественного языка для понимания пользовательского ввода, интеграцию с популярными платформами обмена сообщениями, такими как WhatsApp, аналитику для мониторинга производительности чат-бота, а также варианты развертывания как для веб-, так и для мобильных сред. Мы все видели типичного чат-бота на веб-сайте. К счастью, возможности генеративного ИИ намного превосходят то, что могут сделать эти базовые чат-боты сами по себе. BotStacks делает еще один шаг вперед, предоставляя расширенные возможности чата, поэтому клиенты могут создавать чат-ботов следующего поколения непосредственно из мобильных приложений. BotStacks открывает путь к развертыванию чат-ботов GenAI на нескольких корпоративных платформах в качестве способа автоматизации бизнес-процессов.

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Веб-сайт: botstacks.ai

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