Lucid Motors

Lucid — это будущее устойчивой мобильности, разрабатывающее роскошные электромобили, которые еще больше переосмысливают впечатления от вождения.

Веб-сайт: lucidmotors.com

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