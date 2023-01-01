WebCatalog
Skimlinks

Skimlinks

skimlinks.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Skimlinks в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Коммерческий контент — это будущее мира, менее зависимого от рекламы, где издатели смогут монетизировать хороший контент. Коммерческий контент позволяет редакционным группам обеспечить устойчивый поток доходов. Он уже обеспечивает четверть общего дохода некоторых издателей, что делает его устойчивым источником диверсификации доходов. Присоединяйтесь к более чем 60 000 издателям Skimlinks и получайте вознаграждение за отличный контент.

Веб-сайт: skimlinks.com

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