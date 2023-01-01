От мигающего курсора до развернутого приложения менее чем за две минуты. Fermyon Cloud — это самый простой способ развертывания облачных приложений WebAssembly и управления ими с помощью Spin, нашего инструмента разработчика.

Веб-сайт: fermyon.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Fermyon Cloud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.