WebCatalog
MIT App Inventor

MIT App Inventor

appinventor.mit.edu

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MIT App Inventor в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

MIT App Inventor — это интуитивно понятная, визуальная среда программирования, которая позволяет каждому — даже детям — создавать полнофункциональные приложения для телефонов Android, iPhone и планшетов Android/iOS. Новички в MIT App Inventor могут создать простое первое приложение менее чем за 30 минут. Более того, наш инструмент на основе блоков облегчает создание сложных, эффективных приложений за значительно меньшее время, чем традиционные среды программирования. Проект MIT App Inventor направлен на демократизацию разработки программного обеспечения, предоставляя всем людям, особенно молодежи, возможность перейти от потребления технологий к их созданию.

Веб-сайт: appinventor.mit.edu

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MIT App Inventor, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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