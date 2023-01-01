MIT App Inventor — это интуитивно понятная, визуальная среда программирования, которая позволяет каждому — даже детям — создавать полнофункциональные приложения для телефонов Android, iPhone и планшетов Android/iOS. Новички в MIT App Inventor могут создать простое первое приложение менее чем за 30 минут. Более того, наш инструмент на основе блоков облегчает создание сложных, эффективных приложений за значительно меньшее время, чем традиционные среды программирования. Проект MIT App Inventor направлен на демократизацию разработки программного обеспечения, предоставляя всем людям, особенно молодежи, возможность перейти от потребления технологий к их созданию.

Веб-сайт: appinventor.mit.edu

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