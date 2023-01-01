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MIT Technology Review

MIT Technology Review

technologyreview.com

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MIT Technology Review, основанная в Массачусетском технологическом институте в 1899 году, является независимой медиа-компанией, миссия которой состоит в том, чтобы снабдить аудиторию интеллектом, позволяющим понять и внести свой вклад в мир, сформированный технологиями. Читатели — это глобальная аудитория лидеров бизнеса и мнений, новаторов и первопроходцев, предпринимателей и инвесторов. Мы первыми сообщаем о широком спектре новых технологий, информируя нашу аудиторию о том, как важные достижения повлияют на их карьеру и жизнь.

Веб-сайт: technologyreview.com

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