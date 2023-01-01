Read Along — это бесплатное приложение для чтения, которое помогает детям весело проводить время, пока они учатся читать. В приложении Read Along есть встроенный в приложение помощник по чтению, который слушает, как ваш юный ученик читает вслух, предлагает помощь, когда он испытывает трудности, и награждает его звездами, когда он преуспевает, — направляя его по мере прогресса. Лучше всего это подойдет детям, которые уже имеют базовые знания алфавита.

Веб-сайт: readalong.google.com

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