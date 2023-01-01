WebCatalog
LaterMail

LaterMail

latermail.app

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для LaterMail в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Читайте информационные бюллетени по электронной почте в своем расписании, а не в их. Информационные бюллетени по электронной почте — отличный способ быть в курсе ваших любимых блогов и создателей контента. Однако они часто появляются в неловкое время, когда у вас нет времени их читать. Когда это произойдет, вы можете либо прочитать его тут же, убивая свою продуктивность, либо прочитать его позже, рискуя забыть о нем все. Не говоря уже о том, что информационные бюллетени, как правило, забивают ваш почтовый ящик, полный других важных писем, требующих вашего внимания. LaterMail решает эту проблему, выделяя для ваших информационных бюллетеней специальное место, чтобы их можно было читать в удобное для вас время, когда позволяет ваше расписание. Думайте об этом как о RSS-канале для электронных писем с информационными бюллетенями, заключенном в красивое, простое в использовании кроссплатформенное приложение.

Веб-сайт: latermail.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LaterMail, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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