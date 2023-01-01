Читайте информационные бюллетени по электронной почте в своем расписании, а не в их. Информационные бюллетени по электронной почте — отличный способ быть в курсе ваших любимых блогов и создателей контента. Однако они часто появляются в неловкое время, когда у вас нет времени их читать. Когда это произойдет, вы можете либо прочитать его тут же, убивая свою продуктивность, либо прочитать его позже, рискуя забыть о нем все. Не говоря уже о том, что информационные бюллетени, как правило, забивают ваш почтовый ящик, полный других важных писем, требующих вашего внимания. LaterMail решает эту проблему, выделяя для ваших информационных бюллетеней специальное место, чтобы их можно было читать в удобное для вас время, когда позволяет ваше расписание. Думайте об этом как о RSS-канале для электронных писем с информационными бюллетенями, заключенном в красивое, простое в использовании кроссплатформенное приложение.

Веб-сайт: latermail.app

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