Vbee Text-To-Speech (технология преобразования текста в речь) — это технологический сервис, который успешно применил искусственный интеллект и создал естественный голос, подобный человеческому, с эмоциями, с «разумной» душой»… Решение Vbee TTS позволяет сообществу создавайте цифровой контент голосом автоматически, быстро и экономично. Преобразование текста в речь на более чем 50 языках и более чем 200 голосах (мужской и женский) позволяет легко выбрать подходящий для вас голос.

Веб-сайт: vbee.vn

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