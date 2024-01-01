Vbee AI

Vbee AI

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Веб-сайт: vbee.vn

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Vbee Text-To-Speech (технология преобразования текста в речь) — это технологический сервис, который успешно применил искусственный интеллект и создал естественный голос, подобный человеческому, с эмоциями, с «разумной» душой»… Решение Vbee TTS позволяет сообществу создавайте цифровой контент голосом автоматически, быстро и экономично. Преобразование текста в речь на более чем 50 языках и более чем 200 голосах (мужской и женский) позволяет легко выбрать подходящий для вас голос.
Категории:
Music & Audio
Программное обеспечение для преобразования текста в речь

Веб-сайт: vbee.vn

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Google Cloud Platform

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VEED

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ElevenLabs

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