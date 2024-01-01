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MindBehind

MindBehind

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Веб-сайт: mindbehind.com

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MindBehind — это диалоговая платформа управления искусственным интеллектом, которая помогает нетехническим командам создавать, запускать и развивать своих чат-ботов и виртуальных помощников на единой платформе. MindBehind снабжает бренды всех размеров и разных отраслей, такие как Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault, простыми в использовании решениями, которые помогают улучшить качество обслуживания клиентов. Чат-боты или виртуальные помощники, созданные с помощью MindBehind, можно добавлять на веб-сайты, мобильные приложения, интерфейсы социальных сетей, таких как Facebook Messenger и WhatsApp, а очень скоро и умных помощников, таких как Amazon Alexa и Google Assistant.

Категории:

Business
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: mindbehind.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MindBehind, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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botstar.com

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CodeBaby

codebaby.com

Facebook Pay

Facebook Pay

pay.facebook.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Snaptravel

Snaptravel

snaptravel.com

Tellephant

Tellephant

tellephant.com

AIPEX

AIPEX

aipextech.com

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