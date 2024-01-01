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Floatbot

Floatbot

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Веб-сайт: floatbot.ai

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Floatbot — это комплексная платформа диалогового искусственного интеллекта на основе SaaS, без кода, на базе "генеративного искусственного интеллекта", которая помогает финансовым технологиям и предприятиям автоматизировать поддержку клиентов, повышать качество обслуживания клиентов и цифровую адаптацию с помощью чат-ботов и голосовых ботов на базе искусственного интеллекта. Это платформа DIY «No Code», которая позволяет создавать гибридных ботов с использованием передового конструктора рабочих процессов и инструментов диалогового искусственного интеллекта. Floatbot получил награду Emerge50 на NPC [Nasscom Product Conclave] в 10 категориях. Floatbot входит в пятерку лучших в категории SaaS! IDC представляет Floatbot как новатора в области банковских и финансовых услуг в Индии [11 декабря 2019 г.] Ботов, разработанных в Floatbot, можно запускать на веб-портале, в мобильных приложениях (iOS и Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp. Floatbot также поддерживает преобразование речи в текст и преобразование текста в речь для голосовых роботов. Floatbot интегрирован с Контакт-центром Voicebot. Floatbot — это гибридная платформа, одна из немногих в мире, которая позволяет в течение нескольких часов разработать омниканальный чат-бот и голосовой робот, при этом финтех-компания или банк могут разработать несколько ботов, которые будут взаимодействовать или общаться с клиентами через каналы чата и голосовой связи, по различные этапы их пути [поддержка клиентов, проверка потенциальных клиентов, проверка KYC, погашение баллов лояльности, напоминания о платежах, цикл обратной связи, продукты перекрестных/дополнительных продаж и т. д.]. Floatbot позволяет пользователям плавно переключаться между голосовым каналом и каналом чата, сохраняя при этом прошлые сеансы и контекст.

Категории:

Business
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: floatbot.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Floatbot, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

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