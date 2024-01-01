Альтернативы - Floatbot

Alltius

alltius.ai

Alltius — это платформа GenAI, которая легко обеспечивает работу корпоративных приложений, веб-сайтов и контакт-центров. С помощью Alltius вы можете создавать умелых, безопасных и точных помощников с искусственным интеллектом, которые за несколько недель смогут увеличить продажи в 2 раза и сократить...