Speechactors — это облачный инструмент для генерации текста в речь на основе искусственного интеллекта. Вы можете легко преобразовать текст в естественную человеческую речь и мгновенно загрузить его в виде файла MP3. Платформа предлагает стили голоса в различных тонах, таких как веселый, дружелюбный, обслуживание клиентов и волнение. Speechactors предоставляет несколько функций, включая контроль скорости речи, регулировку громкости, редактирование высоты звука и многое другое. Цель состоит в том, чтобы обеспечить наиболее человечное звучание голоса с помощью инструментов, которыми легко управлять для клиентов. Цены основаны на ежемесячной подписке или модели единоразовой покупки, а поддержка клиентов осуществляется по электронной почте.

Веб-сайт: speechactors.com

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