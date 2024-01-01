Speechactors

Speechactors

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Веб-сайт: speechactors.com

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Speechactors — это облачный инструмент для генерации текста в речь на основе искусственного интеллекта. Вы можете легко преобразовать текст в естественную человеческую речь и мгновенно загрузить его в виде файла MP3. Платформа предлагает стили голоса в различных тонах, таких как веселый, дружелюбный, обслуживание клиентов и волнение. Speechactors предоставляет несколько функций, включая контроль скорости речи, регулировку громкости, редактирование высоты звука и многое другое. Цель состоит в том, чтобы обеспечить наиболее человечное звучание голоса с помощью инструментов, которыми легко управлять для клиентов. Цены основаны на ежемесячной подписке или модели единоразовой покупки, а поддержка клиентов осуществляется по электронной почте.
Категории:
Music & Audio
Программное обеспечение для преобразования текста в речь

Веб-сайт: speechactors.com

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Альтернативы

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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VEED

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ElevenLabs

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