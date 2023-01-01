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Intercom

Intercom

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Веб-сайт: intercom.com

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Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне. По состоянию на февраль 2017 года у Intercom 100 000 активных пользователей в месяц. По состоянию на июль 2020 года у Intercom более 30 000 платящих клиентов, включая Facebook, Amazon и Lyft.

Веб-сайт: intercom.com

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