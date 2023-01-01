WebCatalog
MyGate

MyGate

dashboard.mygate.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MyGate в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Упрощение управления квартирами для более чем 25 000 населенных пунктов и более 3,5 миллионов домов в более чем 20 крупных городах Индии с помощью комплексного решения.

Веб-сайт: mygate.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MyGate, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Fetch

Fetch

app.fetchpackage.com

PlanHub

PlanHub

app.planhub.com

Bungalow

Bungalow

bungalow.com

Churchteams

Churchteams

churchteams.com

Beamery

Beamery

beamery.com

ExcelSeed

ExcelSeed

excelseed.com

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Adyen

Adyen

ca-live.adyen.com

Lighthouse

Lighthouse

lighthouse.app

China Airlines

China Airlines

china-airlines.com

Thesaurus.com

Thesaurus.com

thesaurus.com

KARE

KARE

app.doyoukare.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности