Упрощение управления квартирами для более чем 25 000 населенных пунктов и более 3,5 миллионов домов в более чем 20 крупных городах Индии с помощью комплексного решения.

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