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Flock Safety

Flock Safety

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Веб-сайт: flocksafety.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Flock Safety создала первую операционную систему общественной безопасности, которая помогает районам, предприятиям и правоохранительным органам в более чем 1200 городах работать вместе, чтобы искоренить преступность, защитить конфиденциальность и уменьшить предвзятость. Объедините устройства, которые собирают объективные доказательства, и машинное обучение, чтобы создавать и доставлять объективные следственные данные правоохранительным органам. Наши фирменные устройства и облачное программное обеспечение снижают уровень преступности на +70%.

Веб-сайт: flocksafety.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Flock Safety, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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