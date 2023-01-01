Flock Safety создала первую операционную систему общественной безопасности, которая помогает районам, предприятиям и правоохранительным органам в более чем 1200 городах работать вместе, чтобы искоренить преступность, защитить конфиденциальность и уменьшить предвзятость. Объедините устройства, которые собирают объективные доказательства, и машинное обучение, чтобы создавать и доставлять объективные следственные данные правоохранительным органам. Наши фирменные устройства и облачное программное обеспечение снижают уровень преступности на +70%.

Веб-сайт: flocksafety.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Flock Safety, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.