WebCatalog
Caretaker

Caretaker

caretaker.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Caretaker в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Caretaker — управляющая компания для современных инвесторов в недвижимость. Самостоятельные туры, автоматическое обеспечение соблюдения условий аренды и профилактическое обслуживание.

Веб-сайт: caretaker.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Caretaker, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

realcommercial.com.au

realcommercial.com.au

realcommercial.com.au

Buildium

Buildium

signin.managebuilding.com

Occupier

Occupier

app.occupier.com

Inspect RealEstate

Inspect RealEstate

inspectrealestate.com.au

LeadSimple

LeadSimple

app.leadsimple.com

Open To Close

Open To Close

app.opentoclose.com

realestate.com.au

realestate.com.au

realestate.com.au

Property Meld

Property Meld

app.propertymeld.com

Latchel

Latchel

app.latchel.com

Maintenance Manager

Maintenance Manager

trades.mmgr.com.au

Kiavi

Kiavi

app.kiavi.com

LoopNet

LoopNet

loopnet.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности